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Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsaları satış ağırlıklı seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 10:13

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 10:13

Küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Çin'in kredi notunu düşürmesinin etkileri sıcaklığını korurken, ülkenin borç yüküne ilişkin endişeler de ön planda tutuluyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de dış ticaret fazlası 68,39 milyar dolara çıkarak beklentileri aşarken, ihracat da yıllık bazda yüzde 0,5 artışla tahminleri geride bıraktı.

Ülke ithalatının ise yıllık yüzde 0,6 azalışla öngörülerin altında kalması küresel tedarik zinciri konusunda soru işareti oluştururken, piyasa beklentisi yüzde 3,3 artış olacağı yönündeydi.

Öte yandan, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi bugün yaklaşık 11 baz puan yükselişle yüzde 0,75'e çıkarken, söz konusu yükseliş son bir yıldaki en güçlü harekete işaret etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 azalışla 2.492 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.970 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,76 değer kaybıyla günü 32.858 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 146,3 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 69.520 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 16.290 puanda seyrediyor.

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