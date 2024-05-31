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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 10:30

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 10:30

Analistler, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü sanayi üretimi yüzde 0,1 azalışla beklentilerin gerisinde kalırken, çekirdek Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,9 ile öngörülere paralel artış kaydetti.

Öte yandan, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 49,5, hizmet sektörü PMI 51,1 ve bileşik PMI 51,0 ile tahminlerin altında kalarak, ülke ekonomisindeki yavaşlamaya işaret etti.

Analistler, Çin'de mülkiyet ve devam eden envanter sorununu çözmek için hükümetten daha fazla politika desteği duymayı beklediklerini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 38.487 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 2.636 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.087 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 18.233 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 74.004 puanda bulunuyor.

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