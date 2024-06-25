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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 09:38

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün Japonya da açıklanan verilere göre öncü endeks 110,9 ile tahminlerin altında kaldı.

Japon yeni dolar karşısında üst üste 7 işlem günü değer kaybetmesinin ardından son 34 yılın zirvesine yaklaşan dolar/yen paritesi, dün "müdahale" söylemlerinin ardından geriledi. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 159,4 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, Japon yenine gerekirse 24 saat destek için müdahale etmeye hazır olduklarını dile getirmişti.

Kanda, kurdaki gelişmelerin ulusal ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Spekülatif sebeplerle kurda aşırı oynaklık olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükselişle 39.205 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.774 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.944 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle18.055 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 77.528 puanda bulunuyor.

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