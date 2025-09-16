CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileriyle risk iştahı yüksek kalmayı sürdürürken açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerle Çin'de piyasalar yatay seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 09:39

Son Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2025 09:40

Küresel piyasalarda gözler Fed'in yarın alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken yıl sonuna kadar ayrıca 2 faiz indirimi yapması bekleniyor.

Asya borsalarında ise Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.055,38 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi 3.448,09 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, dün açıklanan makro ekonomik verilerin ardından Çin ekonomisine ilişkin endişelerin arttığını ve bu durumun Çin borsasına da yansıdığını söylerken ABD-Çin görüşmesinin de yatırımcıları temkinli duruşa ittiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 44.945 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 3.447 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.860 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 26.496 puandan, Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.119 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
BofA’dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak 13 Eylül 2025 15:10
ABD Ticaret Bakanı’ndan Musk’a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı ABD Ticaret Bakanı'ndan Musk'a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı 13 Eylül 2025 15:07
Fitch, Fransa’nın kredi notunu düşürdü Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü 13 Eylül 2025 08:40
G7’den Rusya’ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada G7'den Rusya'ya yeni yaptırım ve vergi adımları masada 13 Eylül 2025 09:06
Almanya’dan ekonomi uyarısı: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor Almanya’dan ekonomi uyarısı: Yıl sonuna kadar toparlanma beklenmiyor 12 Eylül 2025 14:17
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları uzattı AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı 12 Eylül 2025 16:26
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 12 Eylül 2025 14:57
AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor 12 Eylül 2025 16:43
AB, Microsoft’un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı AB, Microsoft'un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı 12 Eylül 2025 12:57
İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı 12 Eylül 2025 13:00
Almanya’da enflasyon belli oldu Almanya'da enflasyon belli oldu 12 Eylül 2025 12:07
IMF’den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı 12 Eylül 2025 08:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler