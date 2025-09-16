Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda gözler Fed'in yarın alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken yıl sonuna kadar ayrıca 2 faiz indirimi yapması bekleniyor.

Asya borsalarında ise Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.055,38 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi 3.448,09 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, dün açıklanan makro ekonomik verilerin ardından Çin ekonomisine ilişkin endişelerin arttığını ve bu durumun Çin borsasına da yansıdığını söylerken ABD-Çin görüşmesinin de yatırımcıları temkinli duruşa ittiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 44.945 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 3.447 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.860 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 26.496 puandan, Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.119 puanda seyrediyor.