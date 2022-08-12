Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japonya borsası bugün yüzde 2'den fazla yükselerek perşembe gününü telafi ederken, Çin'de önemli bir üretim merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınması ise Çin borsasını baskıladı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.276 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artışla 2.527 puan oldu.

Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi tatil dönüşü yüzde 2,62 artarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 133,3 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 yükselişle 20.141 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,23 kazançla 59.471 puanda seyrediyor.