Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişeler devam ederken, yön arayışının sürdüğü pay piyasalarında yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

Asya tarafında ise Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor. Öte yandan Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile etkileşime giren yabancı politikacıların "ateşle oynadığı" konusunda uyarması da jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu gelişmelerle Asya genelinde iyimserlik hakim olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı ve kapanışta yüzde 0,2 azalarak 3.162 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artarak 2.360 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 26.446 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 132,5'te dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 60.191 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 21.429 puanda seyrediyor.