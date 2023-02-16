Küresel piyasalarda, karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin yorumlanması konusunda yatırımcıların ikiye ayrıldığı görülürken, bu durum para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de gündemde kalmasına neden oluyor.

Asya tarafında ise Çin'in sıkı Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kredi talebinin güçlenmesi ve artan hava yolu taşımacılığı ekonomiye yönelik iyimser beklentileri destekliyor.

Japonya'da ülke merkez bankası başkanlığına aday gösterilen Kazuo Ueda ile ilgili haber akışı da gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Ueda'nın 24 Şubat'ta parlamentonun alt kanadında bir konuşma yapması beklenirken, başkan adayının para politikası duruşuna ilişkin vereceği sinyaller kritik önem taşıyor.

Öte yandan, bugün Japonya'da ocakta yıllık bazda ihracat yüzde 3,5 ve ithalat yüzde 17,8 artarken, dış ticaret açığı 3,5 trilyon yenle rekor kırdı. Ülkede makine siparişleri ise aralıkta artış beklentilerine karşın yüzde 6,6 düşüş kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalarak 3.251 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak 2.395 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 27.696 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 133,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 61.524 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 21.007 puanda seyrediyor.