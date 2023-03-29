Alibaba Grubu'nun Çin hükümetinin belirlediği standartlara göre yeniden yapılandırılacağına yönelik haber akışı Asya'da risk iştahını destekledi.
Alibaba Grubu'nun hisse fiyatı söz konusu haber akışının ardından yaklaşık yüzde 13 değer kazanırken, şirkette pay sahibi olan Japon Bankası Softbank hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.443 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.240 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 27.883 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,9 üzerinde 132'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 57.673 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 20.160 puanda seyrediyor.