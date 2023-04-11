ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi pay piyasaları yön arayışını sürdürürken, Asya tarafında Çin'in enflasyon verilerindeki gerilemenin dünyada talebin azaldığına ve resesyona işaret edebileceği korkusu, Çin ekonomisine ilişkin endişeleri arttırdı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık bazda yüzde 0,7 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi.

Japonya'da, ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın Japon şirketlerine yatırım yaptığı ve bu yatırımları artıracağını açıklamasıyla pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de merkez bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,50'de sabit bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,87 artışla 2.512 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.313 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla günü 27.923 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 133,5'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 59.992 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 20.433 puanda seyrediyor.