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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 09:44

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 09:44

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Analistler, bugün Japon hükümetinin beklentilerden daha güçlü bir ekonomik destek paketi açıkladığını bildirirken, Çin'de gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntıların varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla 2.343 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.015 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 1,1 primle günü 31.949 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 150,4 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 63.880 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 yükselişle 17.219 puanda seyrediyor.

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