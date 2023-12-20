CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 10:16

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 10:16

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle izlenen pozitif seyir, yeni günde Asya piyasalarına da taşındı.

Analistler, söz konusu seyirde, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin de etkili olduğunu belirtti.

Negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olmaya devam eden BoJ'un, dün politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bırakmasının ardından özellikle Japonya'da ihracatçı şirketler öncülüğündeki yükseliş dikkat çekti.

Bugün açıklanana verilere göre, Japonya'nın kasımda ihracatı, son üç ayda ilk kez gerilerken, dış ticaret açığı 776,9 milyar yen ile beklentilerden iyi geldi.

Yükseliş eğilimini dün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi yüzde 0,7 artışla günü 143,9 seviyesinden tamamlarken, parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 143,7'de bulunuyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla, yüzde 3,45 ve yüzde 4,2 seviyesinde sabit bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla 2.613 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.920 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 1,37 değer kazancıyla günü 33.675 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 71.650 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,8 yükselişle 16.670 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı 19 Aralık 2023 12:38
Almanya’da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor Almanya'da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor 19 Aralık 2023 12:35
San Francisco Fed Başkanı Daly’den güvercin mesaj San Francisco Fed Başkanı Daly'den güvercin mesaj 19 Aralık 2023 11:18
Goldman Sachs’dan Fed tahmini Goldman Sachs'dan Fed tahmini 19 Aralık 2023 11:09
Petrolde Kızıldeniz endişesi Petrolde Kızıldeniz endişesi 19 Aralık 2023 11:04
IMF’den kota artışına onay IMF'den kota artışına onay 19 Aralık 2023 10:58
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 19 Aralık 2023 09:12
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Aralık 2023 09:10
Japonya’da ultra düşük faize devam Japonya'da ultra düşük faize devam 19 Aralık 2023 08:46
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İş’ten ’RAKAM’ açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İş'ten 'RAKAM' açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 18 Aralık 2023 17:54
KPMG: Topallayan İngiliz ekonomisi şoklara karşı kırılgan KPMG: "Topallayan" İngiliz ekonomisi şoklara karşı kırılgan 18 Aralık 2023 17:23
Alman iş dünyasının ekonomiye güveni beklenmedik şekilde azaldı Alman iş dünyasının ekonomiye güveni beklenmedik şekilde azaldı 18 Aralık 2023 15:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,37
%0,5366
EURO
1.001,55
%0,1548
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,66
%-0,0342
ALTIN
1.016,92
%1,6922
EURO
1.005,87
%0,5874
DOLAR
999,67
%-0,0334
BORSA
983,16
%-1,6841
ALTIN
1.042,55
%4,2553
EURO
1.015,70
%1,5701
DOLAR
983,77
%-1,6235
BORSA
1.041,47
%4,1465
ALTIN
1.611,03
%61,1027
EURO
1.556,27
%55,6268
DOLAR
1.481,67
%48,1671
BORSA
1.759,52
%75,9524
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler