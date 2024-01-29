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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde Çin hariç alış ağırlık bir seyir izlerken, söz konusu seyirde enerji hisseleri etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 09:52

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 09:52

Çin Merkez Bankasının (PBoC) geçen hafta açıkladığı piyasa dostu adımlara karşın ülkede gayrimenkul şirketlerine ilişkin haber akışı yatırımcı kararlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Buna göre, Çin'in Guangzhou bölgesinde yönetimin ev alırken uygulanan kısıtlamaları yumuşatması risk iştahını artırsa da 300 milyar dolardan fazla yükümlülüğü bulunan Evergrande'ın cumartesi günü kreditörlerle yaptığı yeniden yapılandırma görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu gelişmeler ışığında Hong Kong'da mahkeme, şirketin tasfiye edilmesi yönünde karar verdi. Söz konusu karar piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 36.026 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 yükselişle 2.500 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.890 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 71.600 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 primle 16.100 puanda bulunuyor.

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