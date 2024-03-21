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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya pay piyasalarında alıcılı bir seyir hakim olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 10:57

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 10:57

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla yükseliş eğilimi öne çıkarken, söz konusu seyrin Asya piyasalarına da yansıdığı gözlemlendi.

Çin tarafında, dün Çin Merkez Bankasının (PBoC) kısa vadeli gösterge faizlerini sabit bırakmasının ardından PBoC Başkan Yardımcıs Xuan Changneng bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmek için hala yer olduğunu ifade etti.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret dengesi 379,4 milyar yen açık verirken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2'ye, hizmet sektörü PMI 54,9'a çıktı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ülke parlamentosuna BOJ'un "şimdilik uygun parasal koşulları koruyarak" ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini ifade ederken, Japon basını BoJ'un bir sonraki faiz artırımının temmuz veya ekim ayında olabileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelere karşın, dolar/yen paritesi dün 151,82 ile rekor seviyelere yaklaşsa da yeni günde yüzde 0,2 azalışla 151 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,1 artışla 40.835 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 primle 2.754 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 3.077 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer artışıyla 16.896 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5'lik yükselişle 72.522 puanda seyrediyor.

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