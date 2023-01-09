Hong Kong'un Hang Seng endeksi, yeniden açılışın ardından ilk ticaret gününde yüzde 1,68 arttı. Teknoloji hisseleri, seyahat ve tüketici hisselerinin yanı sıra kazançlara öncülük etti. Anakarada Şanghay Bileşik yüzde 0,76 ve Shenzhen Bileşeni yüzde 0,8 yükseldi.

Güney Koreli Kospi yüzde 1,82 yükselerek bölgedeki kazançlara öncülük etti. Kosdaq, ticaretin ilk saatinde yüzde 1,4 değer kazandı.

S&P/ASX 200, yüzde 0,65 değer kazandı. Japonya piyasaları, resmi tatil olan Coming of Age Günü nedeniyle kapalıydı.

ABD'de öne çıkan endeksler geçen haftayı yeni ticaret yılının ilk rallisiyle kapattı. Aralık ayı tarım dışı bordroları beklenenden biraz yüksek gelirken, ücretler beklenenden daha yavaş arttı. ISM'nin imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi hizmet sektöründe bir daralma gösterdi ve bu da Fed'in oran artışlarının enflasyonu dizginlemede ilerleme kaydettiği umutlarını artırdı.