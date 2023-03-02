Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed'in "işleri bitirene kadar yapmakta olduğumuz şeyi yapmaya devam edeceğini ve ben de bunu yapmaya kararlıyım" dedi. ABD 10 yıllık Hazine getirisi bir gecede kısa bir süre için yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 marjinal düştü ve Topix yüzde 0,11 düştü. Güney Kore'de Kospi yüzde 0,83 yükselirken Kosdaq yüzde 0,2 düştü ve ülkenin sanayi üretimi Ocak'ta yıllık bazda yüzde 12,7 düştü.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 marjinal yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1 düşerken, Hang Seng Tech endeksi yüzde 1,73 düştü.

Çin anakarasında, Shenzhen Bileşeni yüzde 0,37 düşerken, Şanghay Bileşik yüzde 0,21 yükseldi.

Singapur'un Şubat ayı fabrika faaliyet verilerini Perşembe günü öğleden sonra yayınlaması bekleniyor.

ABD hisse senetleri, hem S&P 500 hem de Nasdaq Composite kayıplar gördüğünden, bir gecede büyük ölçüde düştü, Dow Jones Endüstriyel Ortalama ise günü yatay çizginin hemen üzerinde tamamladı.