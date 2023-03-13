Asya-Pasifik piyasaları, ABD'li düzenleyicilerin daha fazla sistemik riske karşı bir hareket olarak görülen Silikon Vadi Bankası (SVB) ile ilişkili hem mevduat sahiplerini hem de finans kuruluşlarını destekleme planlarını açıklamasıyla pazartesi günü düştü.

SVB, müşterilerin perşembe günü sonuna kadar 42 milyar dolarlık şaşırtıcı bir mevduat çekmesinin ardından geçen hafta düzenleyiciler tarafından kapatıldı.

Japonya'da, Topix yüzde 2,02 düşerek, yatırımcıların endişeleri değerlendirmeye devam etmesiyle Softbank hisselerinde yüzde 2'den fazla düşüş görüldüğü için bölgedeki kayıplara öncülük etti. Nikkei 225 yüzde 1,56 düştü.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,22 düştü ve bankalar düşüş görmeye devam ediyor.

Kospi marjinal bir şekilde düştü ve Kosdaq, hafta sonu Güney Koreli yetkililerin Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü öncesinde daha büyük piyasa oynaklığına ilişkin endişelerini dile getirmesiyle yüzde 0,8 daha düşüktü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,35 ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 2,59 arttı. Çin anakarasında, Shenzhen Bileşeni yüzde 0,1 düştü ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Ulusal Halk Kongresi, yeni atanan Başbakan Li Qiang tarafından planlanan bir basın toplantısıyla sona erecek.