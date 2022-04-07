Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, jeopolitik risklerdeki tırmanma, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve merkez bankalarından agresif sıkılaşma beklentileri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından açıklanan yeni yaptırımlar müzakere umutlarını azalttı. Küresel çapta enflasyonist risklere ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda jeopolitik risklerdeki tırmanma karşısında, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmada daha agresif bir yol izleyeceği beklentileri de güçlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, banka yetkililerinin çoğunun, "bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.