Bu akşam Fed'in ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları öncesi pay piyasaları satıcılı seyretti.

"MEVCUT FAİZ ORANI SEVİYESİ MAKUL"

Dün referans kredi faiz oranında değişikliğe gitmeyen Çin Merkez Bankası, mevcut faiz oranı seviyesinin makul olduğunu, gelecekteki politika eylemleri için alan sağladığını bildirirken, açıklama sonrası Çin borsası kayıplarını kısmen telafi etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,36 azalışla 27.313, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 düşüşle 3.117 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,87 değer kaybıyla 2.347 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,56 azalışla 6.700 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,75 düşüşle 18.453 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,45 değer kaybıyla 59.450 puanda seyrediyor.