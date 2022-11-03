ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Banka'dan yapılan açıklamada enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Fed Başkanı Powell ise faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden "şahin" algılanması ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, analistler, Fed'in faiz artırım büyüklüğünü ne zaman azaltmaya başlayacağına dair beklentilerin henüz netleşmediğini, "kümülatif sıkılaşma" ifadesi anlaşılana kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Asya genelinde ise Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasının uygulamadan kalkacağı haberleri gündemin odağındaki yerini korusa da sanayi kenti Zhengzhou'da kısıtlama kararı alınması risk iştahını baskılıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,19 azalarak 2.998 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 2.329 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düşüşle 15.337 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 60.740 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 147,9 ile daha önce yetkililerin doğrudan müdahalede bulunduğu kritik eşiğin hemen altında seyrediyor.