Küresel piyasalarda, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlikle negatif bir seyir izleniyor.

Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi.

Emsallerinin aksine ultra gevşek para politikasını sürdürmesi ve zayıf yene müdahaleleriyle tartışmaların odağında bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ise görev süresinin gelecek yılın nisan ayında sona ermesinin ardından bir dönem daha atanmak istemediğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39 azalarak 3.036 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 gerileyerek 2.402 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 azalışla 27.446 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 146,4'ten işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 16.058 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 60.458 puanda seyrediyor.