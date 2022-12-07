ABD'de uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ve enflasyonist endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor.

Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı kritik önem taşıyor. Toplantı öncesi para piyasalarında, Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yüzde 77 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Asya tarafında ise Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları devam ediyor. Ülkede, en katı tedbirler arasında gösterilen tecrit uygulamasından geri adım atılırken, kreşler, yaşlı bakım evleri ve okullar gibi hassas alanlar dışında zorunlu test uygulaması kaldırıldı. Ülkede Kovid-19'a yakalanan bireylerin olması durumunda mahalle karantinaları yerine hane bazında kapanma tedbirinin de önü açıldı.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası bugün beklentiler doğrultusunda politika faizini 35 baz puan artırarak yüzde 6,25'e çıkartırken, Çin'de açıklanan veriler ekonomik zayıflamanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 8,7 ve ithalat yüzde 10,6 düşüş kaydederek beklentilerin oldukça altında kaldı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.200 puanın hemen altından kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 2.383 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek günü 27.686 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 137,6'da dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 62.511 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düşüşle 19.076 puanda seyrediyor.