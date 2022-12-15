Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltirken, gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etti.

Piyasalar tarafından "şahin" bulunan Fed'in toplantısının ardından, gözler bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarına çevrildi. Önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin, sıkılaşma hızını 50 baz puana indirmesi beklenirken, ekonomik görünüme ilişkinn verilecek mesajların resesyon fiyatlamalarını şekillendirebileceği belirtiliyor.

Asya tarafında ise Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, bölge ekonomilerine yönelik endişeler de gündemde kalmaya devem ediyor. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Japonya'da ise ekimde yıllık bazda ithalat yüzde 30,3 ve ihracat yüzde 20,2 artarak tahminleri aştı.

Öte yandan Japonya'da gelecek yıl para politikasının gözden geçirileceğine dair tartışmalar yapılmaya devam edilirken, gelecek haftaki toplantıda politika faizinin ultra düşük seviyede tutulacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.169 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.361 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 28.052 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 135,9'da dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 62.160 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 19.371 puanda seyrediyor.