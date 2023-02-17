ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 7 ayın en hızlı yükselişine işaret etmesi ve işsizlik başvurularındaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerini güçlendirirken, pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Asya genelinde ise Japonya'da merkez bankası başkan adayı Kazuo Ueda'ya ilişkin haber akışı izlenmeye devam ediliyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin yapısal ücret artışları ile enflasyon hedefinin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için akademisyen Kazuo Ueda'yı yeni merkez bankası başkanı olarak seçtiğini söyledi.

Ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin giderek iyimser yönde evrildiği Çin'de ise hükümet Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolüne karşın "kesin zafer" kazanıldığını bildirdi.

Bu gelişmelere karşın küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.224 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.451 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 20.720 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla 27.513 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 üzerinde 134,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kayıpla 60.857 puanda seyrediyor.