ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin soğumadığına işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesini beraberinde getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu faiz artırımlarının mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağı öngörülüyor.

Asya genelinde ise küresel pay piyasalarındaki negatif hava devralınırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanlığına geçecek olan Kazuo Ueda'nın açıklamaları takip edilmeye devam ediliyor.

Ueda, gevşek para politikasını devam ettirmenin bundan sonrası için de mantıklı olduğunu, BoJ'un para politikasını sıkılaştırması için enflasyon trendinin önemli ölçüde yükselmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, öncü endeks 97,2'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.258 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 2.403 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 27.424 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 136,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 59.124 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 19.872 puanda seyrediyor.