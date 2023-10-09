Asya borsaları geriledi

Küresel pay piyasalarında İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, Asya piyasalarında seans içerisinde artan satış baskısının pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Çin'de pay piyasaları uzun bir tatilin ardından bu hafta yeniden işleme açılırken, Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Koinu Tayfunu sebebiyle borsa işlemleri, geçici olarak tedbir amaçlı durduruldu.

Bugün, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.096 puandan tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.478 puanda bulunuyor.

Dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 149,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 65.627 puanda bulunuyor.