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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 10:00

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 10:00

ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkarak küresel pay piyasalarını baskılamasıyla başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Çin'de gayrimenkul sektörünün sıkıntıları piyasaları etkilemeyi sürdürürken, ülkenin bu alandaki en büyük oyuncusu Country Garden'a ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan, bugün Güney Kore Merkez Bankası üst üste 6'ncı toplantıda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,5'te sabit bıraktı.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) raporunda, "Bazı BoJ şube yöneticileri ile firmalar tarafından, zayıf yen ve yükselen petrol fiyatları, maliyet baskılarını artıran faktörler olarak görüldü." ifadesi kullanıldı.

Raporda, ülkedeki dokuz bölgenin altısı için ekonomik değerlendirmeler yükselirken üçü için değişmedi. Bu dokuz bölgenin tamamı için deniz aşırı ekonomilerin büyümedeki yavaşlamasından etkilenmiş olmalarına rağmen ekonomilerinin iyi durumda olduğu bildirildi.

Ayrıca ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ülkede dış ticaret dengesi beklentilerin aksine 62 milyar yen fazla verdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,87 azalışla 2.416 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.108 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,91 değer kaybıyla günü 31.430 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüle 149,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 65.760 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 17.370 puanda seyrediyor.

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