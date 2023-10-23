Asya borsaları geriledi

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle negatif seyir devam ederken, yeni haftada Asya pay piyasalarında da satış baskısı etkili oluyor.

Çin'de bazı şirketlere ilişkin soruşturma açılması da satış baskısının güçlenmesine neden oldu.

Ülkede otoriteler, Apple'ın en önemli ticari ortaklarından ve ülkenin en büyük işverenlerinden Foxconn'a soruşturma açarken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Japonya'da dolar/yen paritesi 150 seviyesini test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelenirken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine ilişkin soru işaretleri artmaya devam ediyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,76 azalışla 2.356 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.940 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybıyla günü 30.999 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 149,9 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 65.180 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 17.170 puanda seyrediyor.