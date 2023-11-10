Asya borsaları geriledi

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Analistler, Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısının, ABD'nin tahvil piyasalarını olumsuz etkilediğini bildirirken, söz konusu saldırının ICBC'nin ABD tahvil piyasasına katılımını engellediği, bankanın diğer piyasa katılımcıları adına tahvil alım satımlarını yapamadığını söyledi.

Çin'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından hükümetin atacağı olası adımların piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, Çin ekonomisine yönelik haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,72 azalışla 2.409 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.040 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,24 değer kaybıyla günü 32.568 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 151,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 64.730 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 17.230 puanda seyrediyor.