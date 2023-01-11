Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,93 yükseldi. Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,3 arttı ve bu, enflasyonist baskıların henüz yavaşlamadığının bir işareti.

Nikkei 225 yüzde 1,08 ve Topix yüzde 1,04 yükseldi. Kospi, Güney Kore'nin Aralık ayı işsizlik oranı, Kasım ayındaki yüzde 2,9'a kıyasla yüzde 3,3'e yükselerek 11 ayın en yükseğine yükseldi. Kosdaq yüzde 1.50 yükseldi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1.01 yükseldi. Anakara Çin'in Shanghai Composite'i yüzde 0,24 ekledi, Shenzhen Bileşeni kısmi olarak yükseldi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0.41 yükseldi.

Wall Street'te bir gecede, yatırımcılar yeni yılın erken rallisini artırmaya devam ederken, büyük hisse senedi endeksleri yükselişle kapandı. Fed Başkanı Jerome Powell bir konuşmasında, para politikasının nereye gittiğine dair doğrudan ipuçları vermeden, merkez bankasının siyasi etkiden bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.