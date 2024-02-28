CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 10:02

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle izlenen temkinli seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.

Çin tarafında hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam etmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tutarak 15 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 artışla 2.652,29 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.990 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,08 azalışla günü 39.208 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 150,6 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 72.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 16.600 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
Yellen: ABD’nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor Yellen: ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor 27 Şubat 2024 09:46
Hedefin üzerinde kaldı: Japonya’da enflasyon yavaşladı Hedefin üzerinde kaldı: Japonya'da enflasyon yavaşladı 27 Şubat 2024 09:41
ECB üyesi faiz indirimi için ’En iyi zaman’ diyerek tarih verdi ECB üyesi faiz indirimi için 'En iyi zaman' diyerek tarih verdi 27 Şubat 2024 09:38
Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi 27 Şubat 2024 09:35
UBS’den Çin’in devlet destekli fonları için tahmin UBS'den Çin'in devlet destekli fonları için tahmin 27 Şubat 2024 09:31
ECB Başkanı’ndan ücret artışları açıklaması ECB Başkanı'ndan ücret artışları açıklaması 27 Şubat 2024 09:26
Fed üyesi: Önden faiz indirimi yapmaya gerek yok Fed üyesi: Önden faiz indirimi yapmaya gerek yok 27 Şubat 2024 09:23
JPMorgan: Hisse senedi piyasaları güçleniyor JPMorgan: Hisse senedi piyasaları güçleniyor 27 Şubat 2024 09:19
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Şubat 2024 09:15
3 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için tarihler! 3 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için tarihler! 27 Şubat 2024 08:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Şubat 2024 10:03
ABD Hazine kağıdı piyasalarında şok emiciler zayıflıyor ABD Hazine kağıdı piyasalarında şok emiciler zayıflıyor 26 Şubat 2024 17:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,80
%0,0801
DOLAR
1.000,79
%0,079
ALTIN
1.000,59
%0,0592
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.079,65
%7,9648
DOLAR
1.048,46
%4,8459
ALTIN
1.079,18
%7,9183
EURO
998,16
%-0,1841
BORSA
1.090,20
%9,0195
DOLAR
1.110,64
%11,0639
ALTIN
1.106,38
%10,6383
EURO
1.099,83
%9,9829
BORSA
1.670,41
%67,0409
DOLAR
1.876,39
%87,639
ALTIN
1.709,66
%70,9661
EURO
1.814,58
%81,4575
BORSA
BİST En Aktif Hisseler