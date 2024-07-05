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Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 05 Temmuz 2024 09:47

Son Güncelleme Tarihi 05 Temmuz 2024 09:56

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Asya pay piyasalarında ise Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei endeksi 35 yılın zirvesini test etmesinin ardından güçlenen satış baskısıyla kazançlarını geri verdi.

Analistler, söz konusu düşüşte dolar/yen paritesinin 38 yıllık zirvesinden sınırlı da olsa geri çekilmesinin etkili olmuş olabileceğini kaydetti.

Çin tarafında ise tahvil piyasalarında son 10 gündür devam eden satış baskısı Çin Merkez Bankasının (PBoC) milyarlarca yuanlık tahvil alabileceğini açıklamasıyla durulurken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,26'da dengelendi.

Öte yandan, Güney Kore'nin bölge piyasalarından pozitif ayrışmasında Samsung'un açıkladığı bilançoda beklentileri aşan karlılığı etkili oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 40.893 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselişle 2.862 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.947 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 17.824 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 79.799 puanda bulunuyor.

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