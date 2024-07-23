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Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 23 Temmuz 2024 09:44

Analistler, ABD'deki seçim sürecinin özellikle Asya piyasaları üzerindeki belirsizliği artırdığını ifade ederek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini aktaran analistler, Çin ekonomisindeki resesyon endişelerinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesinde dolar/yen paritesi, gerilemeye devam ederken yeni günde yüzde 0,3 azalışla 156,5 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un yüzde 44 ihtimalle faiz artıracağı öngörülürken Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışının hemen altında 39.594 puanda tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 yükselişle 2.780 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 17.520 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.935 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 80.430 puanda bulunuyor.

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