Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrini sürdürürken, Çin hükümetinin daha fazla ekonomi destek paketi açıklamayabileceğine yönelik haber akışı da satış baskısını destekliyor.

Analistler dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların günden güne güçlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.556 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.206 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla günü 32.773 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 azalışla 143,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 62.671 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 düşüşle 18.567 puanda seyrediyor.