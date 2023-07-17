Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi beklentilerin altında büyüdü.

Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyümesi resesyon endişelerini tekrar gündeme taşıdı.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, Çin'de sanayi üretiminin haziranda yıllık yüzde 4,4 artışla tahminleri aştığını bildirdi.

Öte yandan, Japonya'da tatil dolayısıyla piyasalar kapalı bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 azalışla 2.619 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 3.200 puan oldu.

Dolar/yen paritesi, yüzde 0,2 azalışla 128,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 66.213 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 19.211 puanda seyrediyor.