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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 11:04

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 11:04

Analistler küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Çin ekonomisine ilişkin endişelerin sıcaklığını koruduğunu söyleyen analistler, yeni yıla doğru yaklaşırken ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına hükümetin büyük değişiklikler yapması gerektiğini kaydetti.

Bugün, Çin'de açıklanan verilere göre, Caixin hizmet sektörü PMI 51,5 ile beklentileri aşarken, bileşik PMI 51,6 oldu.

Japonya tarafında ise kasımda Tokyo çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Tokyo enflasyon verilerinin beklenenden fazla yavaşlaması nedeniyle Japonya piyasalarında oynaklığın arttığını aktararak, söz konusu verinin Japonya Merkez Bankasının (BoJ) fiyat baskılarının şimdilik zayıfladığı yönündeki görüşünü ve politikanın sıkılaştırılması konusunda devam eden temkinliliğini desteklediği bildirdi.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,35'te sabit bırakırken, bankadan yapılan açıklamadaki güvercin ton dikkati çekti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,72 azalışla 2.496 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.988 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,37 değer kaybıyla günü 32.775 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalışla 146,8 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 69.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle16.350 puanda seyrediyor.

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