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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 10:12

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 10:12

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesiyle başlayan negatif seyrin Asya pay piyasalarına da taşındığını ifade etti.

Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının düşmesi dikkati çekiyor.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,9 ve Çin'de hizmet sektörü PMI 52,9 ile beklentileri aştı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankasının (PBoC) para politikasında daha hızlı gevşemeye gideceği beklentisiyle Çin'de 10 yıllık devlet tahvil getirisi yüzde 2,54 ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,78 azalışla 2.587 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.950 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla günü 33.288 puandan tamamlarken, ülkede yaşanan depremlerin etkisiyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasını sonlandırma ihtimalinin ötelendiği beklentilerinin artmasıyla dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 143,7 seviyesine çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 71.820 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışa 16.580 puanda seyrediyor.

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