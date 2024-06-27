Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün Japon yeni, dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Japon yenindeki değer kaybı sonrası Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yaptığı açıklamada, ani ve tek taraflı hamlelere karşı dikkatli hareket etmesi nedeniyle para birimini savunmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,7 artışla 160,9 seviyesine çıkarak son 38 yılın en yüksek seviyesini test ederken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 160,4 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre, perakende satışlar mayısta yıllık bazda yüzde 3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 39.304 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.780 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 17.757 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 78.853 puanda bulunuyor.