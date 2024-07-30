Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 09:54
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini aktardı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, bankanın tahvil alımlarını yakında sonlandıracağına yönelik beklentilerin ise günden güne güçlendiğini ifade etti.
Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, işsizlik oranı haziranda 2,5'e indi.
Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 azalışla günü 38.526 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazancıyla 155 seviyesinde bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.738 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 16.990 puanda seyrediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.875 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 81.630 puanda bulunuyor.