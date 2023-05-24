Asya'da pay piyasaları yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler bölgede yakından takip ediliyor.

Çin'de de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlü kalmaya devam etmesi risk iştahını törpülemeye devam ederken, ABD tarafında oluşacak olası bir temerrüdün Çin ekonomisine etkileri belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, Çin'de bir süredir devam eden yavaşlama eğiliminin son dönemde açıklanan verilerle birlikte daha da gün yüzüne çıktığını belirterek, bu durumun imalat sanayinde kullanılan bakır ve demir gibi metal fiyatlarını da baskıladığını ifade etti.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası, bugün beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,50 seviyesine çıkarırken, politika metninde, faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi 0,1 azalışla 2.564 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,9 düşüşle 3.218 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla günü 30.682 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 138,5'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 62.057 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 19.211 puanda seyrediyor.