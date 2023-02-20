Dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, "şahin" para politikalarının devam edeceği endişelerini artırırken, küresel pay piyasalarında geçen hafta boyunca hakim olan dalgalı seyir yeni haftaya da taşındı.

Asya tarafında ise bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarına ilişkin kararları takip edildi. Bu kapsamda 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'te tutan banka, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,30 düzeyinde korudu.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması sonrası ekonomide hareketliliğin arttığı Çin'de, merkez bankasının desteklerini faiz indirimlerinden ziyade likidite adımları ile sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bu hafta Çin'de veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, kısıtlamaların kaldırılması sonra artan hava yolu taşımacılığı, kredi talebi, üretim ve tüketici harcamalarının rakamlara yansımalarının izleneceğini ifade etti.

Öte yandan, siyasi gelişmelerin de gündemin odağında kaldığı bölgede, Kuzey Kore kaynaklı artan gerilim piyasalarda risk iştahını sınırlıyor. Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığı haberleri öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artarak 3.290 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.455 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 27.532 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,05 altında 134,1'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 60.910 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 20.925 puanda seyrediyor.