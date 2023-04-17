Asya pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle yeni haftaya temkinli başlasa da seansın ilerleyen saatlerinde risk iştahı toparlandı.

Analistler, bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 yıllık borç verme faizinde değişikliğe gitmediğini ve 170 milyar yuanla kasımdan bu yana en düşük fonlamayı yaptığını belirtirken, fonlama miktarındaki düşüşe karşın bu durumun 20 milyar yuanlık kredi genişlemesine işaret ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Hindistan'da bilgi teknolojileri şirketlerindeki düşüş genele yayıldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 artışla 2.575 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,42 kazançla 3.385 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla günü 28.514 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 133,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,12 azalışla 59.757 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 20.786 puanda seyrediyor.