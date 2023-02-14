Japonya hükümeti akademisyen Kazuo Ueda'yı bir sonraki merkez bankası başkanı olarak seçti. Ülkede mevcut politika aktörleri arasında yer almaması nedeniyle, hemen olmasa da zaman içinde ultra gevşek para politikalarından geri adım atmasına yüksek ihtimal verilen Ueda'nın, 8 Nisan'dan itibaren göreve başlaması bekleniyor.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülkede sanayi üretimi de geçen yılın aralık ayında yüzde 0,3 artarak tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak günü 27.602 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 132'de dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.293 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,5 primle 2.465 seviyesine çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 21.141 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 60.965 seviyesinde seyrediyor.