Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonra düzenlenen toplantıda, piyasada bu yıl 4 faiz indiriminin fiyatlandığına ilişkin soru üzerine, "Üyelerin böyle bir öngörüsü bulunmuyor." dedi.

Analistler, Fed'in para politikası kararlarının ardından belirsizliklerin güçlü kaldığını ve fiyatlamaların zorlaştığını ifade etti.

Asya'da ekonomik aktivitenin güç kazandığına ilişkin sinyaller artmaya devam ederken, Çinli internet devi Tencent Holding'in hisseleri, reklam gelirlerindeki artışın etkisiyle yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.424 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselerek 3.286 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 27.419 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 130,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,3 artışla 58.364 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 19.963 puanda seyrediyor.