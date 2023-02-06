Çin ile ABD arasındaki gerilim "balon krizi" ile artmaya devam ederken, risk iştahının da olumsuz etkilendiği görülüyor.

Öte yandan, Japonya'da görev süresi dolmak üzere olan ve tekrar aday olmak istemediğini belirten Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine daha güvercin tutumuyla bilinen şu anki Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya'nın getirileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak günü 27.693 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 gerileyerek 131,7'de dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,76 azalarak 3.238 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,70 düşüşle 2.428 seviyesinden kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 60.449, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 azalışla 21.177 puanda seyrediyor.