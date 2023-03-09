Dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Asya borsalarında ise bölgede açıklanan makroekonomik veriler ile bugün başlayan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. BoJ'un yarın sona erecek toplantısında para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2022'nin 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında kaldı.

Çin'de ise enflasyon önemli oranda yavaşlarken, üretici fiyatları gerilemeye devam etti. Bu durum ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin endişeleri tekrar gündeme getirdi. Ülkede TÜFE yıllık yüzde 1 artarken, ÜFE yıllık bazda yüzde 1,4 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.419 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.276 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 28.623 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 136,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 60.050 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 19.904 puanda seyrediyor.