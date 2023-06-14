Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) attığı "güvercin" adımlar yakından takip ediliyor.

Analistler, mevduat ve kredi faizlerinin indirildiği Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, PBoC'nin yarınki toplantısında da orta vadeli kredi faiz oranlarının düşürülebileceği beklentisinin öne çıktığını kaydetti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.628 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 düşüşle 3.234 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,47 değer kazancıyla günü 33.502 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 0,05 değer kaybıyla 140,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde yatay bir seyirle 63.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,7 azalışla 19.392 puanda seyrediyor.