Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 14,5 azalarak 281,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 12,4 düşüşle 201,1 milyar dolara geriledi. Çin'in ihracatı böylece üst üste üç ay geriledi.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 azalışla 2.573 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.260 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 32.377 puanda seyrederken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 artışla 143,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 65.812 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 düşüşle 19.175 puanda seyrediyor.