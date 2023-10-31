Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrini sürdürürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oldu.

BoJ, bugünkü kararında, artı-eksi yüzde 0,5 düzeyinde bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.

Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, analistler, alınan kararla birlikte BoJ'un yüzde 1 seviyesinden sınırsız tahvil alımı taahhüdünden geri adım attığını ve Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin nerede belirleneceğine ilişkin soru işaretlerinin arttığını ifade etti.

Söz konusu adımla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,957 ile son 10 yılın zirvesini test etti.

Öte yandan, Çin'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5'e, hizmet sektörü PMI ise 50,6 seviyesine indi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,41 azalışla 2.278 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.010 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 artışla günü 30.858 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazancıyla 150,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 63.970 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 17.080 puanda bulunuyor.