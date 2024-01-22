CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 09:35

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 09:35

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) gösterge faiz oranlarını sabit bırakması ülke pay piyasalarında risk iştahını düşüren etken oldu.

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişeler PBoC'un faizleri sabit bırakmasıyla güçlenirken, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için alması beklenen kararlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün başlayıp yarın son bulacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kurulu toplantısında, para politikasında değişiklik yapılmayacağı öngörülürken, bankanın gelecek döneme ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,62 artışla 36.546 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 148 seviyelerinde işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.470 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.790 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 71.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,2 değer kaybıyla 14.970 puanda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Kızıldeniz’de buğday akışı yüzde 40 azaldı Kızıldeniz'de buğday akışı yüzde 40 azaldı 19 Ocak 2024 12:55
İngiltere’de perakende satışları aralıkta yüzde 3,2 geriledi İngiltere'de perakende satışları aralıkta yüzde 3,2 geriledi 19 Ocak 2024 10:55
Petrol fiyatları Kızıldeniz’de artan gerginliğin etkisiyle karışık seyirde Petrol fiyatları Kızıldeniz'de artan gerginliğin etkisiyle karışık seyirde 19 Ocak 2024 10:16
Japonya’da 2023’te çekirdek TÜFE yüzde 3,1 yükseldi Japonya'da 2023'te çekirdek TÜFE yüzde 3,1 yükseldi 19 Ocak 2024 09:27
Japonya’da enflasyon 18 ayın en düşük seviyesine indi Japonya'da enflasyon 18 ayın en düşük seviyesine indi 19 Ocak 2024 09:09
Tedarik zinciri firmasından dikkat çeken Kızıldeniz krizi açıklaması Tedarik zinciri firmasından dikkat çeken Kızıldeniz krizi açıklaması 19 Ocak 2024 09:04
Japonya Maliye Bakanı: Hükümet döviz hareketlerini dikkatle izliyor Japonya Maliye Bakanı: Hükümet döviz hareketlerini dikkatle izliyor 19 Ocak 2024 09:07
Altın gram fiyatı yükselişini sınırladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 19 Ocak 2024 kaç TL? Altın gram fiyatı yükselişini sınırladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 19 Ocak 2024 kaç TL? 19 Ocak 2024 09:57
ABD’de federal hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı onaylandı ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı onaylandı 19 Ocak 2024 09:01
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 19 Ocak 2024 09:25
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Ocak 2024 13:35
Çin Merkez Bankası’nın kredi gösterge faiz oranlarını sabit tutması öngörülüyor Çin Merkez Bankası'nın kredi gösterge faiz oranlarını sabit tutması öngörülüyor 19 Ocak 2024 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,44
%0,2435
EURO
1.001,66
%0,1655
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
998,95
%-0,1047
ALTIN
1.051,41
%5,1405
EURO
1.045,96
%4,5957
DOLAR
1.001,28
%0,1281
BORSA
1.014,02
%1,4018
ALTIN
1.077,91
%7,7905
EURO
1.056,18
%5,6176
DOLAR
1.043,57
%4,3567
BORSA
1.074,16
%7,4155
ALTIN
1.665,66
%66,5655
EURO
1.618,28
%61,8284
DOLAR
1.456,50
%45,6504
BORSA
1.814,75
%81,4753
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler