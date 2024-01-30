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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Japonya piyasaları pozitif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 10:32

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 10:32

Japonya'da Nikkei 225 endeksi teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselirken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişeler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Evergrande'nin mahkeme kararıyla tasfiye edilmesi, bölgede risk iştahını olumsuz etkiledi. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Analistler, ülkede yüksek seyreden risk algısının tahvil talebinin artmasına sebep olduğunu kaydederek, Çin'in 10 yıllık tahvil faizinin 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test ettiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik yüzde 2,4'e geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 artışla 36.065 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,3 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 düşüşle 2.498 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 2.850 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 71.720 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 15.770 puana geriledi.

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